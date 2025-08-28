Медучреждения Одессы проверили на безбарьерность - каким образом

Проверка больниц. Фото: Новини.LIVE

Медучреждения Одессы проверили на требования безбарьерности. Выяснилось, что в больницах города за период полномасштабного вторжения многое изменилось для комфорта маломобильных групп, однако и не все недостатки еще устранены.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

Ревизия медучреждений

Уполномоченная Президента Украины по вопросам безбарьерности Татьяна Ломакина провела сегодня ревизию медицинских учреждений Одессы. Особое внимание во время проверки больниц было уделено требованиям безбарьерности и инклюзивности.

"Мы видим, что больницы меняются. Мне показывали фотографии как все выглядело раньше. Сегодня меняются пространства больниц, они становятся более удобными и ориентированными на потребности всех групп людей",— говорит Уполномоченная Президента Украины по вопросам безбарьерности Татьяна Ломакина.

Татьяна Ломакина с проверкой. Фото: Новини.LIVE

Пациент в больнице. Фото: Новини.LIVE

Специальные тренажеры. Фото: Новини.LIVE

Развитие реабилитации

Работники больниц говорят: немалые вызовы для развития безбарьерности в медучреждениях были вызваны войной. Ведь в результате боевых действий появилось невероятное количество маломобильных военных и тех, которые нуждаются в реабилитации.

"Масштабные изменения произошли во многих больницах в связи с вызовами военного времени. Наши заведения изменились и теперь предоставляют широкий спектр услуг именно реабилитационного формата",— говорит глава департамента здравоохранения ОВА Оксана Рокунец-Сорочан.

Глава департамента здравоохранения ОВА Оксана Рокунец-Сорочан. Фото: Новини.LIVE

Центр реабилитации. Фото: Новини.LIVE

Тренажер для лиц с инвалидностью. Фото: Новини.LIVE

Есть над чем работать

Медучреждения региона развиваются в смысле безбарьерности, однако еще есть над чем работать. В частности, далеко не во всех больницах туалеты оснащены всем необходимым для того чтобы люди с инвалидностью могли ими пользоваться с комфортом.

"В первую очередь проблемы касаются санузлов и подходов. Это классические проблемы, которые имеют место почти в каждой нашей больнице, но тем не менее, открыто много новых отделений и многое сделано, что маломобильные пациенты чувствовали себя комфортно",— говорит руководитель одной из больниц Сергей Калинчук.

Сергей Калинчук также добавил, что работа над тем, чтобы сделать больницы безбарьерными и инклюзивными продолжается постоянно.

Сергей Калинчук, руководитель больницы. Фото: Новини.LIVE

Ревизия в медучреждении. Фото: Новини.LIVE

Проверка в больнице. Фото: Новини.LIVE

