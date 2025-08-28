Медучреждения Одессы проверили на безбарьерность - каким образом

Одесские больницы проверили на безбарьерность — каковы результаты
Медучреждения Одессы проверили на требования безбарьерности. Выяснилось, что в больницах города за период полномасштабного вторжения многое изменилось для комфорта маломобильных групп, однако и не все недостатки еще устранены.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.
Ревизия медучреждений
Уполномоченная Президента Украины по вопросам безбарьерности Татьяна Ломакина провела сегодня ревизию медицинских учреждений Одессы. Особое внимание во время проверки больниц было уделено требованиям безбарьерности и инклюзивности.
"Мы видим, что больницы меняются. Мне показывали фотографии как все выглядело раньше. Сегодня меняются пространства больниц, они становятся более удобными и ориентированными на потребности всех групп людей",— говорит Уполномоченная Президента Украины по вопросам безбарьерности Татьяна Ломакина.
Развитие реабилитации
Работники больниц говорят: немалые вызовы для развития безбарьерности в медучреждениях были вызваны войной. Ведь в результате боевых действий появилось невероятное количество маломобильных военных и тех, которые нуждаются в реабилитации.
"Масштабные изменения произошли во многих больницах в связи с вызовами военного времени. Наши заведения изменились и теперь предоставляют широкий спектр услуг именно реабилитационного формата",— говорит глава департамента здравоохранения ОВА Оксана Рокунец-Сорочан.
Есть над чем работать
Медучреждения региона развиваются в смысле безбарьерности, однако еще есть над чем работать. В частности, далеко не во всех больницах туалеты оснащены всем необходимым для того чтобы люди с инвалидностью могли ими пользоваться с комфортом.
"В первую очередь проблемы касаются санузлов и подходов. Это классические проблемы, которые имеют место почти в каждой нашей больнице, но тем не менее, открыто много новых отделений и многое сделано, что маломобильные пациенты чувствовали себя комфортно",— говорит руководитель одной из больниц Сергей Калинчук.
Сергей Калинчук также добавил, что работа над тем, чтобы сделать больницы безбарьерными и инклюзивными продолжается постоянно.
