Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесские больницы проверили на безбарьерность — каковы результаты

Одесские больницы проверили на безбарьерность — каковы результаты

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 18:02
Медучреждения Одессы проверили на безбарьерность - каким образом
Проверка больниц. Фото: Новини.LIVE

Медучреждения Одессы проверили на требования безбарьерности. Выяснилось, что в больницах города за период полномасштабного вторжения многое изменилось для комфорта маломобильных групп, однако и не все недостатки еще устранены.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

Реклама
Читайте также:

Ревизия медучреждений

Уполномоченная Президента Украины по вопросам безбарьерности Татьяна Ломакина провела сегодня ревизию медицинских учреждений Одессы. Особое внимание во время проверки больниц было уделено требованиям безбарьерности и инклюзивности.

"Мы видим, что больницы меняются. Мне показывали фотографии как все выглядело раньше. Сегодня меняются пространства больниц, они становятся более удобными и ориентированными на потребности всех групп людей",— говорит Уполномоченная Президента Украины по вопросам безбарьерности Татьяна Ломакина.

None - фото 1
Татьяна Ломакина с проверкой. Фото: Новини.LIVE
None - фото 2
Пациент в больнице. Фото: Новини.LIVE
None - фото 3
Специальные тренажеры. Фото: Новини.LIVE

Развитие реабилитации

Работники больниц говорят: немалые вызовы для развития безбарьерности в медучреждениях были вызваны войной. Ведь в результате боевых действий появилось невероятное количество маломобильных военных и тех, которые нуждаются в реабилитации.

"Масштабные изменения произошли во многих больницах в связи с вызовами военного времени. Наши заведения изменились и теперь предоставляют широкий спектр услуг именно реабилитационного формата",— говорит глава департамента здравоохранения ОВА Оксана Рокунец-Сорочан.

None - фото 4
Глава департамента здравоохранения ОВА Оксана Рокунец-Сорочан. Фото: Новини.LIVE
None - фото 5
Центр реабилитации. Фото: Новини.LIVE
None - фото 6
Тренажер для лиц с инвалидностью. Фото: Новини.LIVE

Есть над чем работать

Медучреждения региона развиваются в смысле безбарьерности, однако еще есть над чем работать. В частности, далеко не во всех больницах туалеты оснащены всем необходимым для того чтобы люди с инвалидностью могли ими пользоваться с комфортом.

"В первую очередь проблемы касаются санузлов и подходов. Это классические проблемы, которые имеют место почти в каждой нашей больнице, но тем не менее, открыто много новых отделений и многое сделано, что маломобильные пациенты чувствовали себя комфортно",— говорит руководитель одной из больниц Сергей Калинчук.

Сергей Калинчук также добавил, что работа над тем, чтобы сделать больницы безбарьерными и инклюзивными продолжается постоянно.

None - фото 7
Сергей Калинчук, руководитель больницы. Фото: Новини.LIVE
None - фото 8
Ревизия в медучреждении. Фото: Новини.LIVE
None - фото 9
Проверка в больнице. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, в каком городе запустили первый инклюзивный маршрут. А также о том, сколько средств выделяли в Одессе на безбарьерность.

Одесса больницы Новости Одессы проверки безбарьерность
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации