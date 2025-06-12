Одещина отримає 115 мільйонів на модернізацію інфраструктури для маломобільних осіб

Людина на кріслі колісному. Фото ілюстративне: 20 хвилин

Уряд виділив понад 1,1 млрд гривень на створення безбар’єрних маршрутів, 115 мільйонів з яких отримає Одещина. Кошти підуть на модернізацію об'єктів житлового та громадського призначення.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

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Виділення коштів

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення понад 1,1 мільярда гривень 11 обласним військовим адміністраціям, зокрема й Одеській. Кошти спрямують на ремонт, реконструкцію та реставрацію об'єктів у пілотних містах проєкту "Рух без бар’єрів". Йдеться про будівлі житлового та громадського призначення. Завдяки фінансуванню громади проведуть їх модернізацію відповідно до вимог доступності для осіб з інвалідністю.

"Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету. Реалізація першої черги безбар’єрних маршрутів у пілотних містах відбувається за принципом фінансування 40–30–30. Де 40% — кошти державного бюджету, 30% — кошти місцевого бюджету та 30% — кошти обласного бюджету", — йдеться у повідомленні Одеської обласної державної адміністрації.

Розподіл коштів по регіонах

Кошти з держбюджету в рамках проєкту "Рух без бар’єрів" отримають наступні регіони України:

Вінниця — 81 млн. грн.

Дніпро — 108 млн. грн.

Житомир — 28 млн. грн.

Київська обласна військова адміністрація (міста Буча та Славутич) — 123 млн. грн.

Кропивницький — 39 млн. грн.

Львів — 250 млн. грн.

Одеса — 115 млн. грн.

Полтавська обласна військова адміністрація (Полтава та селище Опішня) — 141 млн. грн.

Рівне — 70 млн. грн.

Тернопіль — 73 млн. грн.

Чернівці — 70 млн. грн.

Додамо, за результатами моніторингу 2024 року, бар’єрними залишаються понад 44 тисячі об’єктів, тобто майже 47% усіх перевірених будівель. І це при тому, що сьогодніблизько 30% населення України належать до маломобільних груп.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у міськраді планують виділити кошти для бізнесу. А також про те, як можуть отримати гранти винороби та медовари Одещини.