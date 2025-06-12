Одещина отримає 115 мільйонів на модернізацію інфраструктури для маломобільних осіб

Одещині виділять 115 млн. на безбар'єрність — як їх витратять
Уряд виділив понад 1,1 млрд гривень на створення безбар’єрних маршрутів, 115 мільйонів з яких отримає Одещина. Кошти підуть на модернізацію об'єктів житлового та громадського призначення.
Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.
Виділення коштів
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення понад 1,1 мільярда гривень 11 обласним військовим адміністраціям, зокрема й Одеській. Кошти спрямують на ремонт, реконструкцію та реставрацію об'єктів у пілотних містах проєкту "Рух без бар’єрів". Йдеться про будівлі житлового та громадського призначення. Завдяки фінансуванню громади проведуть їх модернізацію відповідно до вимог доступності для осіб з інвалідністю.
"Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету. Реалізація першої черги безбар’єрних маршрутів у пілотних містах відбувається за принципом фінансування 40–30–30. Де 40% — кошти державного бюджету, 30% — кошти місцевого бюджету та 30% — кошти обласного бюджету", — йдеться у повідомленні Одеської обласної державної адміністрації.
Розподіл коштів по регіонах
Кошти з держбюджету в рамках проєкту "Рух без бар’єрів" отримають наступні регіони України:
- Вінниця — 81 млн. грн.
- Дніпро — 108 млн. грн.
- Житомир — 28 млн. грн.
- Київська обласна військова адміністрація (міста Буча та Славутич) — 123 млн. грн.
- Кропивницький — 39 млн. грн.
- Львів — 250 млн. грн.
- Одеса — 115 млн. грн.
- Полтавська обласна військова адміністрація (Полтава та селище Опішня) — 141 млн. грн.
- Рівне — 70 млн. грн.
- Тернопіль — 73 млн. грн.
- Чернівці — 70 млн. грн.
Додамо, за результатами моніторингу 2024 року, бар’єрними залишаються понад 44 тисячі об’єктів, тобто майже 47% усіх перевірених будівель. І це при тому, що сьогодніблизько 30% населення України належать до маломобільних груп.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у міськраді планують виділити кошти для бізнесу. А також про те, як можуть отримати гранти винороби та медовари Одещини.
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