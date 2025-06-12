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Главная Одесса Одесчине выделят 115 млн. на безбарьерность — как их потратят

Одесчине выделят 115 млн. на безбарьерность — как их потратят

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Дата публикации 12 июня 2025 17:22
Одесская область получит 115 миллионов на модернизацию инфраструктуры для маломобильных лиц
Человек на кресле-коляске. Фото иллюстративное: 20 минут
Ключові моменти Выделение средств Распределение средств по регионам

Правительство выделило более 1,1 млрд гривен на создание безбарьерных маршрутов, 115 миллионов из которых получит Одесская область. Средства пойдут на модернизацию объектов жилого и общественного назначения.

Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.

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Выделение средств

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении более 1,1 миллиарда гривен 11 областным военным администрациям, в том числе и Одесской. Средства направят на ремонт, реконструкцию и реставрацию объектов в пилотных городах проекта "Движение без барьеров". Речь идет о зданиях жилого и общественного назначения. Благодаря финансированию громады проведут их модернизацию в соответствии с требованиями доступности для лиц с инвалидностью.

"Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета. Реализация первой очереди безбарьерных маршрутов в пилотных городах происходит по принципу финансирования 40-30-30. Где 40% — средства государственного бюджета, 30% — средства местного бюджета и 30% — средства областного бюджета",— говорится в сообщении Одесской областной государственной администрации.

Распределение средств по регионам

Средства из госбюджета в рамках проекта "Движение без барьеров" получат следующие регионы Украины:

  • Винница — 81 млн. грн.
  • Днепр — 108 млн. грн.
  • Житомир — 28 млн. грн.
  • Киевская областная военная администрация (города Буча и Славутич) — 123 млн. грн.
  • Кропивницкий — 39 млн. грн.
  • Львов — 250 млн. грн.
  • Одесса — 115 млн. грн.
  • Полтавская областная военная администрация (Полтава и поселок Опошня) — 141 млн. грн.
  • Ровно — 70 млн. грн.
  • Тернополь — 73 млн. грн.
  • Черновцы — 70 млн. грн.

Добавим, по результатам мониторинга 2024 года, барьерными остаются более 44 тысяч объектов, то есть почти 47% всех проверенных зданий. И это при том, что сегодня около 30% населения Украины относятся к маломобильным группам.

Напомним, недавно мы писали о том, что в горсовете планируют выделить средства для бизнеса. А также о том, как могут получить гранты виноделы и медовары Одесской области.

Одесса деньги Новости Одессы финансы безбарьерность
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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