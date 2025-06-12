Одесская область получит 115 миллионов на модернизацию инфраструктуры для маломобильных лиц

Человек на кресле-коляске. Фото иллюстративное: 20 минут

Правительство выделило более 1,1 млрд гривен на создание безбарьерных маршрутов, 115 миллионов из которых получит Одесская область. Средства пойдут на модернизацию объектов жилого и общественного назначения.

Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.

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Выделение средств

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении более 1,1 миллиарда гривен 11 областным военным администрациям, в том числе и Одесской. Средства направят на ремонт, реконструкцию и реставрацию объектов в пилотных городах проекта "Движение без барьеров". Речь идет о зданиях жилого и общественного назначения. Благодаря финансированию громады проведут их модернизацию в соответствии с требованиями доступности для лиц с инвалидностью.

"Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета. Реализация первой очереди безбарьерных маршрутов в пилотных городах происходит по принципу финансирования 40-30-30. Где 40% — средства государственного бюджета, 30% — средства местного бюджета и 30% — средства областного бюджета",— говорится в сообщении Одесской областной государственной администрации.

Распределение средств по регионам

Средства из госбюджета в рамках проекта "Движение без барьеров" получат следующие регионы Украины:

Винница — 81 млн. грн.

Днепр — 108 млн. грн.

Житомир — 28 млн. грн.

Киевская областная военная администрация (города Буча и Славутич) — 123 млн. грн.

Кропивницкий — 39 млн. грн.

Львов — 250 млн. грн.

Одесса — 115 млн. грн.

Полтавская областная военная администрация (Полтава и поселок Опошня) — 141 млн. грн.

Ровно — 70 млн. грн.

Тернополь — 73 млн. грн.

Черновцы — 70 млн. грн.

Добавим, по результатам мониторинга 2024 года, барьерными остаются более 44 тысяч объектов, то есть почти 47% всех проверенных зданий. И это при том, что сегодня около 30% населения Украины относятся к маломобильным группам.

Напомним, недавно мы писали о том, что в горсовете планируют выделить средства для бизнеса. А также о том, как могут получить гранты виноделы и медовары Одесской области.