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Одеські Лицарі нищать бойовий склад окупантів на східному фронті

30 січня 2024 18:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські Лицарі нищать бойовий склад окупантів на східному фронті
Окупант намагається втекти від дрона. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У мережі зʼявилося відео, на якому бійці одеської бригади імені Лицарів Зимового Походу знищують ворога після невдалих штурмів. Оператори FPV-дронів ліквідували щонайменше з десяток окупантів на східному фронті.

Відповідне відео у себе в Telegram-каналі опублікував блогер Сергій Стерненко. 

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На відео зафіксовано, як росіяни кинули свого бійця наодинці, коли його зафіксував FPV-дрон. Окупант намагався добігти до місця дислокації, проте не встиг. Однак він "навів" одеських Лицарів  до ворожої засідки, після чого її вдалося повністю ліквідувати з особовим складом. 

Група росіян ховалася в одній з закинутих будівель. Момент влучання дрона помітили інші загарбники, які ховалися неподалік, однак по їхньому розташуванню також прилетів дрон-камікадзе. 

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони України заявили, що цього року планують закупити до одного мільйона FPV-дронів. Потреба була сформована на рівні ЗСУ та узгоджена з чинними потужностями українського ВПК. 

Також ми писали, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна серед трійки лідерів у світі у виробництві безпілотників. Водночас західні партнери звертаються до українських виробників щодо співпраці.

Одеса
війна
ЗСУ
Сергій Стерненко
Одеська область
Новини Одеси
дрони

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