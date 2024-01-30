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Одесские Рыцари уничтожают боевой состав оккупантов на восточном фронте

30 января 2024 18:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские Рыцари уничтожают боевой состав оккупантов на восточном фронте
Оккупант пытается убежать от дрона. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В сети появилось видео, на котором бойцы одесской бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожают врага после неудачных штурмов. Операторы FPV-дронов ликвидировали по меньшей мере десяток оккупантов на восточном фронте.

Соответствующее видео у себя в Telegram-канале опубликовал блогер Сергей Стерненко.

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На видео зафиксировано, как россияне бросили своего бойца наедине, когда его зафиксировал FPV-дрон. Оккупант пытался добежать до места дислокации, однако не успел. Однако он "навел" одесских Рыцарей во вражескую засаду, после чего ее удалось полностью ликвидировать с личным составом.

Группа россиян скрывалась в одном из заброшенных построек. Момент попадания дрона заметили другие захватчики, которые скрывались неподалеку, однако по их расположению также прилетел дрон-камикадзе.

Напомним, что в Министерстве обороны Украины заявили, что в этом году планируют закупить до одного миллиона FPV-дронов. Потребность была сформирована на уровне ВСУ и согласована с действующими мощностями украинского ВПК.

Также мы писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина среди тройки лидеров в мире по производству беспилотников. В то же время западные партнеры обращаются к украинским производителям по сотрудничеству.

Одесса
война
ВСУ
Сергей Стерненко
Одесская область
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дроны

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