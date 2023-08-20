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Одеські Лицарі знищили ворожий танк на Бахмутському напрямку

20 серпня 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські воїни знищують ворога біля Бахмуту
Запуск FPV-дрона: Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеські бійці 28 ОМБр, які боронять нашу країну з перших днів повномасштабного вторгнення продовжують нищити техніку окупантів. Вони опублікували відео знищення ворожого танку у лісостепах неподалік Бахмуту.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила 28 Окрема механізована бригада ім. Лицарів Зимового Походу

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"За порушення має бути невідворотне покарання. Порушника ми виявили, а покарати його бажали всі, хто був поруч. Вийшло влучно і гучно", — зазначили українські військові.

У кінці відео чітко видно як танк вибухає і палає впродовж певного часу. За попередніми даними, екіпаж не вижив, а сама техніка не підлягає ремонту.

Знищення загарбників

Українські військові 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали, як ефектно б'ють по російських окупантах. Ворог покинув свої позиції та почав утікати.

Нагадаємо, протягом минулої доби українські військові ліквідували близько 460 російських окупантів. Крім того, ворог продовжує втрачати важливу техніку для ведення війни.

Також ми писали, що російський флот постійно проводить ротацію у Чорному морі, тільки за сьогодні кількість кораблів біля українського узбережжя змінилася втретє. Наразі у морі присутній ракетоносій, тож загроза удару залишається високою.

Додамо, за минулу добу українським військовим вдалося знищити ще три човни російських окупантів на півдні. Ворог почав використовувати переобладнані цивільні човни для диверсій.

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