Одесские воины уничтожают врага у Бахмута

Запуск FPV-дрона: Фото: 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода

Одесские бойцы 28 ОМБр, защищающие нашу страну с первых дней полномасштабного вторжения, продолжают уничтожать технику оккупантов. Они опубликовали видео уничтожения вражеского танка в лесостепях недалеко от Бахмута.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила 28-я Отдельная механизированная бригада им. Рыцарей Зимнего Похода

Читайте также:

Воины ВСУ в шутливой манере "наказали за нарушение правил дорожного движения" вражеский танк, передвигавшийся по украинской земле, правда, недолго.

"За нарушение должно быть неотвратимое наказание. Нарушителя мы обнаружили, а наказать его желали все, кто был рядом. Вышло точно и громко", — отметили украинские военные.

В конце видео отчетливо видно как танк взрывается и пылает в течение определенного времени. По предварительным данным, экипаж не выжил, а сама техника не подлежит ремонту.

Уничтожение захватчиков

Украинские военные 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского показали, как эффектно избивают по российским оккупантам. Враг покинул свои позиции и стал убегать.

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 460 российских оккупантов. Кроме того, враг продолжает терять важную технику для ведения войны.

Также мы писали, что российский флот постоянно проводит ротацию в Черном море, только сегодня количество кораблей у украинского побережья изменилось в третий раз. В море присутствует ракетоноситель, поэтому угроза удара остается высокой.

Добавим, за минувшие сутки украинским военным удалось уничтожить еще три лодки российских оккупантов на юге. Враг начал использовать переоборудованные гражданские лодки для диверсий.