Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесские Рыцари уничтожили вражеский танк на Бахмутском направлении arrow

Одесские Рыцари уничтожили вражеский танк на Бахмутском направлении

20 августа 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские воины уничтожают врага у Бахмута
Запуск FPV-дрона: Фото: 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесские бойцы 28 ОМБр, защищающие нашу страну с первых дней полномасштабного вторжения, продолжают уничтожать технику оккупантов. Они опубликовали видео уничтожения вражеского танка в лесостепях недалеко от Бахмута.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила 28-я Отдельная механизированная бригада им. Рыцарей Зимнего Похода

Читайте также:

Воины ВСУ в шутливой манере "наказали за нарушение правил дорожного движения" вражеский танк, передвигавшийся по украинской земле, правда, недолго.

"За нарушение должно быть неотвратимое наказание. Нарушителя мы обнаружили, а наказать его желали все, кто был рядом. Вышло точно и громко", — отметили украинские военные.

В конце видео отчетливо видно как танк взрывается и пылает в течение определенного времени. По предварительным данным, экипаж не выжил, а сама техника не подлежит ремонту.

Уничтожение захватчиков

Украинские военные 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского показали, как эффектно избивают по российским оккупантам. Враг покинул свои позиции и стал убегать.

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 460 российских оккупантов. Кроме того, враг продолжает терять важную технику для ведения войны.

Также мы писали, что российский флот постоянно проводит ротацию в Черном море, только сегодня количество кораблей у украинского побережья изменилось в третий раз. В море присутствует ракетоноситель, поэтому угроза удара остается высокой.

Добавим, за минувшие сутки украинским военным удалось уничтожить еще три лодки российских оккупантов на юге. Враг начал использовать переоборудованные гражданские лодки для диверсий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз