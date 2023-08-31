Одеські митники виявили історичні пам'ятки

Стародавній молитовник. Фото: ДПСУ

На пункті пропуску в Одеській області прикордонники виявили історичні пам'ятки та стародруки. Реліквії намагалися вивезти до Румунії та Молдови.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.



Читайте також:

Знахідка для нумізматів

Під час огляду автівки на пропускному пункті "Орлівка" прикордонники виявили дві старовинні монети XIX століття "5 рублів 1897 р." та "5 рублів 1899 р.", які нумізмати називають "Велика голова". Щодо виявлених монет складено відповідні процесуальні документи.

Стародавні монети. Фото: ДПСУ

Церковні стародруки

У пункті пропуску на кордоні з Молдовою "Виноградівка" митники виявили дві старовинні книги, написані церковнослов’янською мовою.

На форзаці одній з них написано "Біблія. Книги Священного писання. Старого та Нового Заповіту", в іншій книзі першої сторінки нема, але вона також містить церковні тексти. Дати друку, найменування видавництва та решту обов’язкових елементів на книжках відсутні.

Стародрук церковнослов'янською мовою. Фото: ДПСУ

Зазначимо, що щодо обох знахідок буде проведено відповідну експертизу для з'ясування, чи мають предмети культурну або історичну цінність.

Знахідки на кордоні

Нагадаємо, на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне", розташованому на кордоні з Молдовою, прикордонники виявили цінні реліквії минулого. У 29-річної українки знайшли ордени та медалі часів Другої світової війни.

Також ми писали, що у пункті пропуску "Табаки" на Одещині прикордонники затримали жителя Молдови, який хотів вивезти з України церковне начиння. Про злочин прикордонники повідомили поліції та СБУ.