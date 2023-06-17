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Прикордонники на Одещині знайшли ордени та медалі

17 червня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прикордонники на Одещині знайшли ордени та медалі
Пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне", розташованому на кордоні з Молдовою, прикордонники виявили цінні реліквії минулого. У 29-річної українки знайшли ордени та медалі часів Другої світової війни.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Під час обов'язкового прикордонно-митного огляду особистих речей в жінки правоохоронці виявили цікаву колекцію медалей та орденів з епохи Другої світової війни. Вони можуть мати велику історичну і культурну цінність. 

"Жінка пояснила, що такі памʼятні нагороди дістались їй від дідуся у спадок. Однак не знала, що на такі предмети потрібно мати відповідні документи. Наразі всі надбання вилучено встановленим порядком та передано на експертне дослідження", — йдеться в повідомленні. 

Вилучені медалі. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України
Вилучений ордер. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Знахідки на кордоні

Нагадаємо, альбом з марками ХІХ-ХХ століття виявили прикордонники спільно з митниками у пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Колекцію марок везла пасажирка рейсового автобуса, яка прямувала до Молдови.

Ще ми писали, що у пункті пропуску "Табаки" на Одещині прикордонники затримали жителя Молдови, який хотів вивезти з України церковне начиння. Про злочин прикордонники повідомили поліції та СБУ.

Крім того, заборонене для вивезення за кордон видання, виявлене прикордонниками на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне", є Біблією 1907 року випуску. Це видання виявили в особистих речах 28-річної громадянки України, яка намагалася вивезти його за кордон.

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