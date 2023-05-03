Прикордонники на Одещині виявили Біблію 1907 року випуску у пасажирки

Біблія 1907 року випуску. Фото: Білгород-Дністровський Прикордонний Загін

Заборонене для вивезення за кордон видання, виявлене прикордонниками на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне", є Біблією 1907 року випуску. Це видання виявили в особистих речах 28-річної громадянки України, яка намагалася вивезти його за кордон.

Про це повідомляє Білгород-Дністровський Прикордонний Загін.

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За словами дівчини, книгу їй спадкувала бабуся, і вона вирішила забрати її з собою з Естонії, де проживає останнім часом. Однак дівчина не знала про необхідність декларувати та мати відповідний дозвіл на вивезення такого видання за кордон.

Експертне дослідження

Прикордонники вилучили Біблію відповідно до встановленого порядку та направлять її на експертне дослідження. Згідно з чинним законодавством, вивезення історичних, мистецьких та інших культурних цінностей за межі України можливе лише з дозволу Міністерства культури та інших компетентних органів.

Знахідки на кордоні

Нагадаємо, альбом з марками ХІХ-ХХ століття виявили прикордонники спільно з митниками у пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Колекцію марок везла пасажирка рейсового автобуса, яка прямувала до Молдови.

Ще ми писали, що у пункті пропуску "Табаки" на Одещині прикордонники затримали жителя Молдови, який хотів вивезти з України церковне начиння. Про злочин прикордонники повідомили поліції та СБУ.