Пограничники в Одесской области обнаружили Библию 1907 года выпуска у пассажирки

Библия 1907 года выпуска. Фото: Белгород-Днестровский пограничный отряд

Запрещенное для вывоза за границу издание, обнаруженное пограничниками на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное", является Библией 1907 выпуска. Это издание обнаружили в личных вещах 28-летней гражданки Украины, пытавшейся вывезти его за границу.

Об этом сообщает Белгород-Днестровский Пограничный Отряд.

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Историческое наследие от бабушки

По словам девушки, книгу ей наследовала бабушка, и она решила забрать ее с собой из Эстонии, где проживает в последнее время. Однако девушка не знала о необходимости декларировать и иметь соответствующее разрешение на вывоз такого издания за границу.

Экспертное исследование

Пограничники изъяли Библию в соответствии с установленным порядком и направят ее на экспертное исследование. Согласно действующему законодательству, вывоз исторических, художественных и других культурных ценностей за пределы Украины возможен только с разрешения Министерства культуры и других компетентных органов.

Находки на границе

Напомним, альбом с марками ХІХ-ХХ века обнаружили пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Коллекцию марок везла пассажирка рейсового автобуса, которая направлялась в Молдову.

Еще мы писали, что в пункте пропуска "Табаки" в Одесской области пограничники задержали жителя Молдовы, который хотел вывезти из Украины церковную утварь. О преступлении пограничники сообщили в полицию и СБУ.