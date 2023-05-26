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На Одещині прикордонники знайшли цінні артефакти

26 травня 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині прикордонники знайшли цінні артефакти
Пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Під час проведення митного контролю через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" на Одещині, прикордонники виявили різні предмети, які можуть мати велику історичну цінність. Речі намагалась вивести 20-річна громадянка України. 

Про це повідомляє Білгород-Дністровський прикордонний загін.

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Під час особистого огляду її речей, прикордонники виявили скрипку, яка, ймовірно, належить до історичних або культурних цінностей. Дівчина пояснила, що її попросили вивезти цей музичний інструмент за кордон через знайомі. Проте вона не була обізнана з необхідністю мати відповідні документи для перетину кордону з таким предметом.

Скрипка, яку намагалися вивести з України. Фото: Білгород-Дністровський прикордонний загін

Крім того, недавно правоохоронці знайшли в іноземця старовинний самовар, виготовлений у 1893 році. Чоловік придбав цей антикваріат на одному з ринків Одеси. Однак, він також не мав уявлення про необхідність декларування такого предмета при перетині кордону.

Старовинний самовар. Фото: Білгород-Дністровський Прикордонний Загін
Старовинний самовар. Фото: Білгород-Дністровський прикордонний загін

Зараз всі знайдені предмети були конфісковані згідно з встановленим порядком та передані на експертне дослідження. Спеціалісти з'ясують їхню точну історичну цінність та походження.

Знахідки на кордоні

Нагадаємо, альбом з марками ХІХ-ХХ століття виявили прикордонники спільно з митниками у пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Колекцію марок везла пасажирка рейсового автобуса, яка прямувала до Молдови.

Ще ми писали, що у пункті пропуску "Табаки" на Одещині прикордонники затримали жителя Молдови, який хотів вивезти з України церковне начиння. Про злочин прикордонники повідомили поліції та СБУ.

Крім того, заборонене для вивезення за кордон видання, виявлене прикордонниками на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне", є Біблією 1907 року випуску. Це видання виявили в особистих речах 28-річної громадянки України, яка намагалася вивезти його за кордон.

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