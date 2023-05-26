В Одесской области пограничники нашли ценные артефакты

Пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное". Фото: google

Во время проведения таможенного контроля через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" в Одесской области пограничники обнаружили различные предметы, которые могут иметь большую историческую ценность. Вещи пыталась вывести 20-летняя гражданка Украины.

Об этом сообщает Белгород-Днестровский пограничный отряд.

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Во время личного осмотра ее вещей пограничники обнаружили скрипку, которая, вероятно, принадлежит к историческим или культурным ценностям. Девушка объяснила, что ее попросили вывезти этот музыкальный инструмент за границу через знакомых. Однако она не была осведомлена о необходимости иметь соответствующие документы для пересечения границы с таким предметом.

Скрипка, которую пытались вывести из Украины. Фото: Белгород-Днестровский пограничный отряд

Кроме того, недавно правоохранители обнаружили у иностранца старинный самовар, изготовленный в 1893 году. Мужчина приобрел этот антиквариат на одном из рынков Одессы. Однако он также не имел представления о необходимости декларирования такого предмета при пересечении границы.

Старинный самовар. Фото: Белгород-Днестровский пограничный отряд

Сейчас все найденные предметы были конфискованы согласно установленному порядку и переданы на экспертное исследование. Специалисты узнают их точную историческую ценность и происхождение.

Находки на границе

Напомним, альбом с марками ХІХ-ХХ век обнаружили пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Коллекцию марок везла пассажирка рейсового автобуса, направлявшаяся в Молдову.

Еще мы писали, что в пункте пропуска "Табаки" в Одесской области пограничники задержали жителя Молдовы, который хотел вывезти из Украины церковную утварь. О преступлении пограничники сообщили в полицию и СБУ.

Кроме того, запрещенное для вывоза за границу издание, обнаруженное пограничниками на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное", является Библией 1907 года выпуска. Это издание обнаружили в личных вещах 28-летней гражданки Украины, пытавшейся вывезти его за границу.