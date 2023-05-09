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Одеські прикордонники запобігли вивезенню в Румунію "головних монет світу"

9 травня 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські прикордонники запобігли вивезенню в Румунію "головних монет світу"
Вилучені старовинні монети на кордоні. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прикордонники разом із митниками знайшли старовинні монети у поромному пункті пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Ці монети перевозила водійка, яка перетинала кордон за кермом автомобіля Volkswagen.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

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Загалом знайдено чотири монети випуску 1911, 1912, 1914 та 1927 років. Попередньо відомо, що це монети Соверен Георга V, які ще називаються "головними монетами світу". 

Наразі проводиться подальша експертиза, щоб визначити, чи мають ці монети культурну або історичну цінність. Нагадаємо, що відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини", артефакти, що мають культурну цінність, не можуть бути вивезені за межі країни без дозволу Міністерства культури України.

Старовинні монети є важливою частиною історії, тож їх збереження та встановлення їх походження — це завдання культурної спадщини.

Монети Соверен Георга V. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін.
Монети Соверен Георга V. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін.

Знахідки на кордоні

Нагадаємо, альбом з марками ХІХ-ХХ століття виявили прикордонники спільно з митниками у пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Колекцію марок везла пасажирка рейсового автобуса, яка прямувала до Молдови.

Ще ми писали, що у пункті пропуску "Табаки" на Одещині прикордонники затримали жителя Молдови, який хотів вивезти з України церковне начиння. Про злочин прикордонники повідомили поліції та СБУ.

Крім того, заборонене для вивезення за кордон видання, виявлене прикордонниками на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне", є Біблією 1907 року випуску. Це видання виявили в особистих речах 28-річної громадянки України, яка намагалася вивезти його за кордон.

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