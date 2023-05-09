Одесские пограничники предотвратили вывоз в Румынию "главных монет мира"

Удалены старинные монеты на границе. Фото: Измаильский пограничный отряд.

Пограничники вместе с таможенниками обнаружили старинные монеты в паромном пункте пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Эти монеты перевозила водитель, пересекавшая границу за рулем автомобиля Volkswagen.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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Всего найдено четыре монеты выпуска 1911, 1912, 1914 и 1927 годов. Предварительно известно, что это монеты Соверен Георга V, еще называемые "главными монетами мира".

Проводится дальнейшая экспертиза, чтобы определить, имеют ли эти монеты культурную или историческую ценность. Напомним, что согласно Закону Украины "Об охране культурного наследия", артефакты, имеющие культурную ценность, не могут быть вывезены за пределы страны без разрешения Министерства культуры Украины.

Старинные монеты являются важной частью истории, поэтому их сохранение и установление их происхождения — задача культурного наследия.

Монеты Соверен Георга V. Фото: Измаильский пограничный отряд.

Находки на границе

Напомним, альбом с марками ХІХ-ХХ век обнаружили пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Коллекцию марок везла пассажирка рейсового автобуса, направлявшаяся в Молдову.

Еще мы писали, что в пункте пропуска "Табаки" в Одесской области пограничники задержали жителя Молдовы, который хотел вывезти из Украины церковную утварь. О преступлении пограничники сообщили в полицию и СБУ.

Кроме того, запрещенное для вывоза за границу издание, обнаруженное пограничниками на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное", является Библией 1907 года выпуска. Это издание обнаружили в личных вещах 28-летней гражданки Украины, пытавшейся вывезти его за границу.