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Пограничники в Одесской области нашли ордена и медали

17 июня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Пограничники в Одесской области нашли ордена и медали
Пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное", расположенном на границе с Молдовой, пограничники обнаружили ценные реликвии прошлого. У 29-летней украинки нашли ордена и медали времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Во время обязательного погранично-таможенного осмотра личных вещей у женщины правоохранители обнаружили интересную коллекцию медалей и орденов с эпохи Второй мировой войны. Они могут обладать большой исторической и культурной ценностью.

"Женщина объяснила, что такие памятные награды достались ей от дедушки по наследству. Однако не знала, что на такие предметы нужно иметь соответствующие документы. Сейчас все достояния изъяты в установленном порядке и переданы на экспертное исследование", — говорится в сообщении.

Изъяты медали. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины
Удален ордер. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Находки на границе

Напомним, альбом с марками ХІХ-ХХ век обнаружили пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Коллекцию марок везла пассажирка рейсового автобуса, направлявшаяся в Молдову.

Еще мы писали, что в пункте пропуска "Табаки" в Одесской области пограничники задержали жителя Молдовы, который хотел вывезти из Украины церковную утварь. О преступлении пограничники сообщили в полицию и СБУ.

Кроме того, запрещенное для вывоза за границу издание, обнаруженное пограничниками на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное", является Библией 1907 года выпуска. Это издание обнаружили в личных вещах 28-летней гражданки Украины, пытавшейся вывезти его за границу.

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