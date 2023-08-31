Одесские таможенники обнаружили исторические памятники

Древний молитвенник. Фото: ГНСУ

На пункте пропуска в Одесской области пограничники обнаружили исторические памятки и старопечатные издания. Реликвии пытались вывезти в Румынию и Молдову.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Находка для нумизматов

В ходе осмотра автомобиля на пропускном пункте "Орловка" пограничники обнаружили две старинные монеты XIX века "5 рублей 1897 г." и "5 рублей 1899", которые нумизматы называют "Большая голова". Относительно выявленных монет составлены соответствующие процессуальные документы.

Древние монеты. Фото: ГНСУ

Церковные старопечатные книги

В пункте пропуска на границе с Молдовой "Виноградовка" таможенники обнаружили две старинные книги, написанные на церковнославянском языке.

На форзаце одной из них написано "Библия. Книги Священного писания. Ветхого и Нового Завета", в другой книге первой страницы нет, но она также содержит церковные тексты. Даты печати, наименование издательства и остальные обязательные элементы на книгах отсутствуют.

Старопечать на церковнославянском языке. Фото: ГНСУ

Отметим, что в отношении обеих находок будет проведена соответствующая экспертиза для выяснения, имеют ли предметы культурную или историческую ценность.

Находки на границе

Напомним, на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное", расположенном на границе с Молдовой, пограничники обнаружили ценные реликвии прошлого. У 29-летней украинки нашли ордена и медали времен Второй мировой войны.

Также мы писали, что в пункте пропуска "Табаки" в Одесской области пограничники задержали жителя Молдовы, который хотел вывезти из Украины церковную утварь. О преступлении пограничники сообщили в полицию и СБУ.