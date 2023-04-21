В Одесі з вогню врятували спанієля

Врятований пес вдячний своїм героям. Фото: ДСНС України

В Одесі з задимленої квартири врятували чотирилапого друга. Спанієль опинився у вогняній пастці багатоповерхового будинку.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомило Головне управління ДСНС України в Одеській області.

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За заявою надзвичайників, пожежа виникла у квартирі на п'ятому поверсі десятиповерхового житлового будинку на вулиці Архітекторській. Займання вдалося швидко ліквідувати. Постраждалих немає. Наразі причина пожежі, збитки та деталі встановлюються.

Зазначимо, що за минулу добу на Одещині виникло чотири пожежі, дві з яких відбулися у самому обласному центрі.

Правила поведінки у задимленому приміщенні

двері в задимлене приміщення відкривайте обережно, щоб уникнути займання від великого притоку свіжого повітря;

у сильно задимленому приміщенні рухайтесь поповзом або пригинаючись;

до дверей приміщення слід повзти підлогою під хмарою диму, але не відчиняти двері відразу;

якщо ви не в змозі розкрити вікно, розбийте віконне скло твердим предметом та зверніть увагу людей, які можуть викликати пожежну команду;

щільно закрийте двері, а всі щілини і отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму.

Нагадаємо, днями раніше рятувальники дістали з електрощитової молодого вужа. Тварина опинилася у пастці випадково.