В Одессе из огня спасли спаниеля

Одесские чрезвычайники спасли спаниеля из задымленной квартиры
В Одессе из задымленной квартиры спасли четырехлапого друга. Спаниель оказался в огненной ловушке многоэтажного дома.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
По заявлению чрезвычайников, пожар возник в квартире на пятом этаже десятиэтажного жилого дома на Архитекторской улице. Возгорание удалось быстро ликвидировать. Пострадавших нет. Причина пожара, убытки и детали устанавливаются.
Отметим, что за минувшие сутки в Одесской области возникли четыре пожара, два из которых произошли в самом областном центре.
Правила поведения в задымленном помещении
- дверь в задымленное помещение открывайте осторожно, чтобы избежать возгорания от большого притока свежего воздуха;
- в сильно задымленном помещении двигайтесь ползком или пригибаясь;
- к дверям помещения следует ползти по полу под облаком дыма, но не открывать дверь сразу;
- если вы не в состоянии раскрыть окно, разбейте стекла твердым предметом и обратите внимание людей, которые могут вызвать пожарную команду;
- плотно закройте дверь, а все щели и проемы заткните любой тканью во избежание дальнейшего проникновения дыма.
Напомним, на днях ранее спасатели достали из электрощитовой молодого ужа. Животное оказалось в ловушке случайно.