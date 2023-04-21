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Одесские чрезвычайники спасли спаниеля из задымленной квартиры

21 апреля 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе из огня спасли спаниеля
Спасенный пес благодарен своим героям. Фото: ГСЧС Украины
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе из задымленной квартиры спасли четырехлапого друга. Спаниель оказался в огненной ловушке многоэтажного дома.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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По заявлению чрезвычайников, пожар возник в квартире на пятом этаже десятиэтажного жилого дома на Архитекторской улице. Возгорание удалось быстро ликвидировать. Пострадавших нет. Причина пожара, убытки и детали устанавливаются.

Отметим, что за минувшие сутки в Одесской области возникли четыре пожара, два из которых произошли в самом областном центре.

Правила поведения в задымленном помещении

  • дверь в задымленное помещение открывайте осторожно, чтобы избежать возгорания от большого притока свежего воздуха;
  • в сильно задымленном помещении двигайтесь ползком или пригибаясь;
  • к дверям помещения следует ползти по полу под облаком дыма, но не открывать дверь сразу;
  • если вы не в состоянии раскрыть окно, разбейте стекла твердым предметом и обратите внимание людей, которые могут вызвать пожарную команду;
  • плотно закройте дверь, а все щели и проемы заткните любой тканью во избежание дальнейшего проникновения дыма.

Напомним, на днях ранее спасатели достали из электрощитовой молодого ужа. Животное оказалось в ловушке случайно.

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