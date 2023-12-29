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Одеські нацгвардійці на Херсонщині "мінуснули" бронеавтомобіль окупантів

29 грудня 2023 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські нацгвардійці на Херсонщині "мінуснули" бронеавтомобіль окупантів
Момент ураження авто. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Воїни одеської 11 бригади ім. М. Грушевського оприлюднили відео знищення російського важкого бронеавтомобіля, який намагався транспортувати БК. Ліквідувати вантажівку на Херсонщині вдалося за допомогою FPV-дрона. 

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив активіст Сергій Стерненко. 

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"Воїни екіпажу Самосуд підрозділу БпЛА Ластівка 11 бригади НГУ знищили російський бронеавтомобіль", — йдеться у повідомленні. 

Попередньо відомо, що уражено було Тигр або ВПК Урал.

Зазначимо, що важливою частиною таких операцій є використання передових технологій аеророзвідки, що забезпечують точні дані про місця скупчення окупантів. Це дозволяє українським військовим ретельно планувати дії й мінімізувати ризики для власних сил.

Українські дрони нищать росіян

Нагадаємо, на одній з ділянок фронту оператор безпілотного літального апарату зумів зупинити спробу штурмових дій з боку окупантів.

Раніше ми повідомляли, що українські військові показали, як працює безпілотний літальний апарат "Вампір". Він здатен нести вибухівку на відстань щонайменше 15 кілометрів.

Також ми писали, що військові оприлюднили відео палаючих російських блокпостів. Операції веде підрозділ аеророзвідки 11 бригади імені М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України.

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