Одесские нацгвардейцы в Херсонской области "минуснули" бронеавтомобиль окупантов

Момент поражения авто. Фото: скриншот

Воины одесской 11 бригады им. М. Грушевского обнародовали видео уничтожение российского тяжелого бронеавтомобиля, пытавшегося транспортировать БК. Ликвидировать грузовик в Херсонской области удалось с помощью FPV-дрона.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил активист Сергей Стерненко.

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"Воины экипажа Самосуд подразделения БпЛА Ласточка 11 бригады НГУ уничтожили российский бронеавтомобиль", — говорится в сообщении.

Предварительно известно, что поражен был Тигр или ВПК Урал.

Отметим, что важной частью таких операций является использование передовых технологий аэроразведки, обеспечивающих точные данные о местах скопления оккупантов. Это позволяет украинским военным тщательно планировать действия и минимизировать риски для своих сил.

Украинские дроны уничтожают россиян

Напомним, на одном из участков фронта оператор беспилотного летательного аппарата сумел остановить попытку штурмовых действий со стороны оккупантов.

Ранее сообщалось, что украинские военные показали, как работает беспилотный летательный аппарат "Вампир". Он способен нести взрывчатку на расстояние не менее 15 километров.

Также мы писали, что военные обнародовали видео горящих русских блокпостов. Операции ведет подразделение аэроразведки 11 бригады имени Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.