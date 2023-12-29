Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесские нацгвардейцы в Херсонской области "минуснули" бронеавтомобиль окупантов arrow

Одесские нацгвардейцы в Херсонской области "минуснули" бронеавтомобиль окупантов

29 декабря 2023 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские нацгвардейцы в Херсонской области "минуснули" бронеавтомобиль окупантов
Момент поражения авто. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Воины одесской 11 бригады им. М. Грушевского обнародовали видео уничтожение российского тяжелого бронеавтомобиля, пытавшегося транспортировать БК. Ликвидировать грузовик в Херсонской области удалось с помощью FPV-дрона.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил активист Сергей Стерненко.

Читайте также:

"Воины экипажа Самосуд подразделения БпЛА Ласточка 11 бригады НГУ уничтожили российский бронеавтомобиль", — говорится в сообщении.

Предварительно известно, что поражен был Тигр или ВПК Урал.

Отметим, что важной частью таких операций является использование передовых технологий аэроразведки, обеспечивающих точные данные о местах скопления оккупантов. Это позволяет украинским военным тщательно планировать действия и минимизировать риски для своих сил.

Украинские дроны уничтожают россиян

Напомним, на одном из участков фронта оператор беспилотного летательного аппарата сумел остановить попытку штурмовых действий со стороны оккупантов.

Ранее сообщалось, что украинские военные показали, как работает беспилотный летательный аппарат "Вампир". Он способен нести взрывчатку на расстояние не менее 15 километров.

Также мы писали, что военные обнародовали видео горящих русских блокпостов. Операции ведет подразделение аэроразведки 11 бригады имени Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

16 декабря 2023

17:34 Демограф рассказал, какой будет численность населения Украины после окончания войны

Актуальное по теме