Одеські патрульні рятують херсонців в епіцентрі обстрілів

Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені

Сьогодні, російські окупаційні війська завдали черговий удар по Херсону. Одеські патрульні надали домедичну допомогу місцевим під час ворожого обстрілу.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

21 лютого опівдні в центрі міста пролунали потужні вибухи. Країна-агресор вчергове обстріляла мирне місто. Почувши вибухи, патрульні одразу кинулись в епіцентр події.

"Не гаючи часу, поліціянти евакуйовували громадян, шукали поранених, надавали домедичну допомогу постраждалим. Охоронці порядку побачили чоловіка, в якого на одязі почали з'являтися сліди крові, тож одразу кинулися йому на допомогу. Затампонували кровотечу і контролювали стан пораненого до приїзду лікарів", — йдеться в повідомленні.

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Російські окупаційні війська завдали масованого удару по адміністративному центру Херсонської області. Цей масований обстріл стався у той час, коли президент країни-агресора володимир путін виступав перед парламентом рф, згадуючи у своєму виступі й мешканців Херсона. Загарбники обстріляли житлові багатоповерхівки і будівлю магазину.

За словами Зеленського, світ не має права ні на хвилину забувати, що російська жорстокість та агресія не мають межі. Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти нашого народу та України.

Нагадаємо, одесити добудували ще три бетонні укриття для херсонців, перший вже встановили в середмісті Херсона на початку січня цього року. Він стоїть на місці, де був російський обстріл цивільних 24 грудня, коли загинуло 11 людей та понад пів сотні постраждали. Нові бункери направили до місць призначення, але виробництво триватиме. В чому перевага монолітних споруд та скільки ще планується виготовити найближчим часом, спеціально для Новини.LIVE розповів керівник проєкту SafePalace4UA Ілля Блохін.