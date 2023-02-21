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Одесские патрульные спасают херсонцев в эпицентре событий

21 февраля 2023 16:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские патрульные спасают херсонцев в эпицентре обстрелов
В результате обстрела погибли и ранены
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Херсону. Одесские патрульные оказали медицинскую помощь местным во время вражеского обстрела.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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21 февраля в полдень в центре города прогремели мощные взрывы. Страна-агрессор в очередной раз обстреляла мирный город. Услышав взрывы, патрульные сразу бросились в эпицентр происшествия.

"Не теряя времени, полицейские эвакуировали граждан, искали раненых, оказывали к медицинской помощи пострадавшим. Охранники порядка увидели мужчину, у которого на одежде начали появляться следы крови, и сразу бросились ему на помощь. Затампонировали кровотечение и контролировали состояние раненого до приезда врачей" , – говорится в сообщении.

Больше об обстреле Херсона

Российские оккупационные войска нанесли массированный удар по административному центру Херсонской области. Этот массированный обстрел произошел в то время, когда президент страны-агрессора Владимир Путин выступал перед парламентом России, вспоминая в своем выступлении и жителей Херсона. Захватчики обстреляли жилые многоэтажки и здание магазина.

По словам Зеленского, мир не имеет права ни на минуту забывать, что российская жестокость и агрессия не имеют предела. Государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления против нашего народа и Украины.

Напомним, одесситы достроили еще три бетонных укрытия для херсонцев, первый уже установили в центре Херсона в начале января этого года. Он стоит на месте, где был российский обстрел гражданских 24 декабря, когда погибли 11 человек и более полусотни пострадали. Новые бункеры направили в места назначения, но производство будет продолжаться. В чем преимущество монолитных сооружений и сколько еще планируется изготовить в ближайшее время, специально для Новости. Live рассказал руководитель проекта SafePalace4UA Илья Блохин.

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