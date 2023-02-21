Одесские патрульные спасают херсонцев в эпицентре обстрелов

В результате обстрела погибли и ранены

Сегодня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Херсону. Одесские патрульные оказали медицинскую помощь местным во время вражеского обстрела.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

21 февраля в полдень в центре города прогремели мощные взрывы. Страна-агрессор в очередной раз обстреляла мирный город. Услышав взрывы, патрульные сразу бросились в эпицентр происшествия.

"Не теряя времени, полицейские эвакуировали граждан, искали раненых, оказывали к медицинской помощи пострадавшим. Охранники порядка увидели мужчину, у которого на одежде начали появляться следы крови, и сразу бросились ему на помощь. Затампонировали кровотечение и контролировали состояние раненого до приезда врачей" , – говорится в сообщении.

Больше об обстреле Херсона

Российские оккупационные войска нанесли массированный удар по административному центру Херсонской области. Этот массированный обстрел произошел в то время, когда президент страны-агрессора Владимир Путин выступал перед парламентом России, вспоминая в своем выступлении и жителей Херсона. Захватчики обстреляли жилые многоэтажки и здание магазина.

По словам Зеленского, мир не имеет права ни на минуту забывать, что российская жестокость и агрессия не имеют предела. Государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления против нашего народа и Украины.

Напомним, одесситы достроили еще три бетонных укрытия для херсонцев, первый уже установили в центре Херсона в начале января этого года. Он стоит на месте, где был российский обстрел гражданских 24 декабря, когда погибли 11 человек и более полусотни пострадали. Новые бункеры направили в места назначения, но производство будет продолжаться. В чем преимущество монолитных сооружений и сколько еще планируется изготовить в ближайшее время, специально для Новости. Live рассказал руководитель проекта SafePalace4UA Илья Блохин.