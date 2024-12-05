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Одеські педагоги можуть отримати доплати — які умови

5 грудня 2024 18:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі доплачуватимуть педагогам, які займаються з особливими дітьми
Діти у школі. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі працівники шкіл, які допомагають учням з особливими освітніми потребами, отримуватимуть підвищену зарплату. Гроші виділять з бюджету міста. Таке рішення ухвалили депутати.

Про це стало відомо під час сесії Одеської міськради 4 грудня.

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Депутати внесли зміни до міської цільової програми розвитку освіти. На оплату праці спеціалістів, які допомагають дітям з особливими потребами опанувати шкільну програму, виділили близько 3,5 млн грн.

"Така підтримка з бюджету міста надасть можливість родинам з дітьми з інвалідністю продовжувати безкоштовно отримувати послуги, які надаються психологами, логопедами, дефектологами в міських закладах освіти. А педагоги отримуватимуть оплату своєї праці", — сказав мер Одеси Геннадій Труханов. 

Нагадаємо, в Одесі затвердили бюджет на наступний рік. Основна стаття видатків — соціальні програми. Також ми писали про те, які витрати на соціальне забезпечення закладені у державному бюджеті-2025.

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