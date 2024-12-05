В Одессе будут доплачивать педагогам, занимающимся с особенными детьми

Дети в школе. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE

В Одессе работники школ, которые помогают учащимся с особыми образовательными потребностями, будут получать повышенную зарплату. Деньги выделят из бюджета города. Такое решение приняли депутаты.

Об этом стало известно во время сессии Одесского горсовета 4 декабря.

Читайте также:

Что решили

Депутаты внесли изменения в городскую целевую программу развития образования. На оплату труда специалистов, которые помогают детям с особыми потребностями овладеть школьной программой, выделили около 3,5 млн грн.

"Такая поддержка из бюджета города позволит семьям с детьми с инвалидностью продолжать бесплатно получать услуги, предоставляемые психологами, логопедами, дефектологами в городских учебных заведениях. А педагоги будут получать оплату своего труда", — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Напомним, в Одессе утвердили бюджет на следующий год. Основная статья расходов – социальные программы. Также мы писали о том, какие расходы по социальному обеспечению заложены в государственном бюджете-2025.