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Одеські поліцейські затримали підозрюваного у викраденні підприємця: подробиці

6 травня 2023 11:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські поліцейські затримали підозрюваного у викраденні підприємця: подробиці
У зловмисника вилучили зброю. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеські поліцейські затримали одного з підозрюваних у спробі викрадення підприємця зі селища Затока, яка сталася минулого року. Чоловіку повідомили про підозру і взяли під варту без права внесення застави.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Спроба викрадення

Злочинний інцидент стався в Одесі, коли зловмисники підстерегли потерпілого на вулиці, побили його та намагалися заштовхати до автомобіля. Але перехожі помітили незаконну дію та завадили викраденню, в результаті чого спільники залишили потерпілого на місці та поїхали звідти.

Ідентифікація підозрюваних та затримання

В результаті розслідування злочину, спільно проведеного оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та Управління стратегічних розслідувань в Одеській області та Києві, було встановлено, що до злочину причетний 32-річний житель Одеси з зв'язками у кримінальному середовищі та двоє його спільників, які перебувають за межами України.

Встановивши місцезнаходження фігуранта у місті Києві, поліцейські провели заходи для його затримання. 4 травня підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вилучення зброї

Під час обшуку тимчасового місця проживання затриманого та його автомобіля було вилучено два пістолети з набоями до них. Предмети скеровані на експертне дослідження.

Фіксація речових доказів. Фото: ГУНП в Одеській області
Фіксація речових доказів. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на підозрюваного

Наразі затриманому повідомили про підозру у замаху на незаконне позбавлення волі або викрадення людини за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань. Це правопорушення передбачене ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України і карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. 

Нагадаємо, поліція повідомляла про затримання організатора викрадення одесита і вимагання за нього грошей, яке сталося минулого року в липні. За даними правоохоронців, зловмисник, який вже відбував покарання за інші злочини, доручив трьом чоловікам зустріти потерпілого та вимагати 1000 доларів США.

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