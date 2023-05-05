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Хотів заробити та викрав людину: поліція Одещини затримала зловмисника

5 травня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Хотів заробити та викрав людину: поліція Одещини затримала зловмисника
Затримання зловмисника спецпідрозділом СБУ. Фото: ілюстративне / Одеська обласна прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поліція повідомляє про затримання організатора викрадення одесита і вимагання за нього грошей, яке сталося минулого року в липні. За даними правоохоронців, зловмисник, який вже відбував покарання за інші злочини, доручив трьом чоловікам зустріти потерпілого та вимагати 1000 доларів США.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Злочинний план

32-річний чоловік, який відбував покарання за хуліганство із застосуванням зброї та вбивство, знаходячись у в'язниці, спланував викрадення одесита. З метою вимагання грошей, він доручив трьом чоловікам зустріти потерпілого та вимагати неіснуючий борг.

Насильство та вимагання

Зловмисники зустрілися з 23-річним потерпілим та заштовхали його в автомобіль. Після цього вони утримували його майже годину, вимагаючи 1000 доларів США, погрожуючи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень з застосуванням ножа. Потерпілий погодився виконати умови зловмисників, проте при собі було лише близько трьох тисяч гривень, які й віддав на умовах згодом заплатити решту.

Яке покарання чекає на зловмисників

Поліцейські висунули усім трьом фігурантам обвинувачення за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимога передачі чужого майна, вчинена з погрозою насильства над потерпілим. Крім цього ч. 2 ст. 146 того ж кодексу (вчинення незаконного позбавлення волі, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб), і скерували обвинувальні акти до суду.

За той час, поки правоохоронці встановлювали організатора злочину, він звільнився з місць позбавлення волі. Нещодавно його розшукали і затримали. Усім правопорушникам за скоєне загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Ізмаїлі 52-річний чоловік обікрав термінал самообслуговування. Отримані гроші зловмисник планував витратити на азартні ігри.

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