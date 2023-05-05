Хотел заработать и похитил человека: полиция Одесской области задержала злоумышленника

Задержание злоумышленника спецподразделением СБУ. Фото: иллюстративное / Одесская областная прокуратура

Полиция сообщает о задержании организатора похищения одессита и вымогательстве за него денег, которое произошло в июле прошлого года. По данным правоохранителей, злоумышленник, уже отбывавший наказание за другие преступления, поручил трем мужчинам встретить потерпевшего и требовать 1000 долларов США.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Преступный план

32-летний мужчина, отбывавший наказание за хулиганство с применением оружия и убийство, находясь в тюрьме, спланировал похищение одессита. С целью вымогания денег он поручил трем мужчинам встретить потерпевшего и требовать несуществующий долг.

Насилие и вымогательство

Злоумышленники встретились с 23-летним потерпевшим и затолкали его в автомобиль. После этого они удерживали его почти час, требуя 1000 долларов США, угрожая причинением тяжких телесных повреждений с применением ножа. Потерпевший согласился выполнить условия злоумышленников, однако при себе было всего около трех тысяч гривен, которые и отдал на условиях впоследствии заплатить сдачу.

Какое наказание ждет злоумышленников

Полицейские предъявили всем трем фигурантам обвинение по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (требование передачи чужого имущества, совершенное с угрозой насилия над потерпевшим). Кроме этого ч. 2 ст. 146 того же кодекса (совершение незаконного лишения свободы, по корыстным мотивам, по предварительному сговору группой лиц), и направили обвинительные акты в суда.

За то время, пока правоохранители устанавливали организатора преступления, он уволился с мест лишения свободы. Недавно его разыскали и задержали. Всем правонарушителям за совершенное грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Измаиле 52-летний мужчина обокрал терминал самообслуживания. Вырученные деньги злоумышленник планировал потратить на азартные игры.