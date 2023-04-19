В одеській області судитимуть любителя азартних ігор

Зловмисник вкрав гроші з термінала Фото: Національна поліція України

В Ізмаїлі 52-річний чоловік обікрав термінал самообслуговування. Отримані гроші зловмисник планував витратити на азартні ігри.

Про це повідомила пресслужба Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

За повідомленням правоохоронців, чоловік заволодів вісьмома тисячами гривень з одного з терміналів.

"Чоловік пристроєм для монтування автомобільних коліс зламав монітор термінала і викрав з нього гроші, які йому були потрібні для букмекерських ставок", — констатує слідчий слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Олексій Ноговіцин.

Зазначимо, що чоловіка знайшли через кілька днів. Зловмисник вже був неодноразово судимий за майнові злочини. Він визнав свою провину і повернув частину викрадених коштів, які не встиг програти.

Яке покарання загрожує

Наразі йому повідомили про підозру у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Це покарання передбачає позбавлення волі строком до 8 років.

Нагадаємо, що вчора одеський таксист, який закликав товаришувати із Росією, попросив вибачення у військовослужбовців. Наразі чоловік перебуває у відділку поліції. Одразу після скандальної зйомки водія затримали, оскільки пасажирка сфотографувала і передала номери проросійськи налаштованого жителя Одеси.