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Вісім років за вісім тисяч: в одеській області судитимуть любителя азартних ігор

19 квітня 2023 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В одеській області судитимуть любителя азартних ігор
Зловмисник вкрав гроші з термінала Фото: Національна поліція України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Ізмаїлі 52-річний чоловік обікрав термінал самообслуговування. Отримані гроші зловмисник планував витратити на азартні ігри.

Про це повідомила пресслужба Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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За повідомленням правоохоронців, чоловік заволодів вісьмома тисячами гривень з одного з терміналів.

"Чоловік пристроєм для монтування автомобільних коліс зламав монітор термінала і викрав з нього гроші, які йому були потрібні для букмекерських ставок", — констатує слідчий слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Олексій Ноговіцин.

Зазначимо, що чоловіка знайшли через кілька днів. Зловмисник вже був неодноразово судимий за майнові злочини. Він визнав свою провину і повернув частину викрадених коштів, які не встиг програти.

Яке покарання загрожує

Наразі йому повідомили про підозру у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Це покарання передбачає позбавлення волі строком до 8 років. 

Нагадаємо, що вчора одеський таксист, який закликав товаришувати із Росією, попросив  вибачення у військовослужбовців. Наразі чоловік перебуває у відділку поліції. Одразу після скандальної зйомки водія затримали, оскільки пасажирка сфотографувала і передала номери проросійськи налаштованого жителя Одеси. 

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