Нові подробиці про таксиста з Одеси, який виправдовував звірства росіян

Робота таксиста за кермом. Фото: pixabay

Одеський таксист, який закликав товаришувати із Росією, попросив вибачення у військовослужбовців. Наразі чоловік перебуває у відділку поліції.

Про це у соцмережах повідомив громадський активіст Дем'ян Ганул.

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"Ось і вибачення від ватного таксиста, але перед законом все одно доведеться відповісти", — зазначає активіст.

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Одразу після скандальної зйомки водія затримала поліція, оскільки пасажирка сфотографувала і передала номери проросійськи налаштованого жителя Одеси.

"Я вибачаюся за те, що негативно висловлювався про Україну та не вірив у перемогу нашої країни над ворогом. Я переосмислив свою політичну позицію та надалі не буду підтримувати військову агресію РФ", — констатує таксист.

Зазначимо, що чоловік відповідатиме перед законом. Йому оголосили підозру ст. 436-2 ККУ "Виправдовування збройної агресії РФ проти України". Санкція статті передбачає виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, в Одесі таксист розповідав, що США бомбардують Україну, а Росія — молодець.Скандал трапився під час поїздки. Дівчина попросила вимкнути російськомовну музику. Відповідне відео вона розмістила у соцмережах.

За кількістю порушень мовного закону Одеська область потрапила в антиТОП. Протягом січня-лютого 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 455 звернень громадян про порушення мовного закону. З них понад 60 від мешканців Одеської області.