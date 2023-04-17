Одеський таксист, який виправдовує Росію, відповість перед законом: нові деталі

Міський трафік на вулицях Одеси. Фото:Новини. LIVE

Одеський таксист, який закликав товаришувати із Росією, відповідатиме перед законом. Чоловіку оголосили підозру ст. 436-2 ККУ "Виправдовування збройної агресії РФ проти України". Санкція статті передбачає виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Про це повідомив одеський активіст Дем’ян Ганул.

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"Старий ватник, який розповідав, що Росія не програвала війн та що ми маємо бути з нею, а не з Європою — відповідатиме перед законом. Особу негідника було встановлено та передано до СБУ, а там на нього чекала підозра у вчиненні кримінального злочину. Дякую усім причетним, чистимо Одесу разом",— написав Дем’ян Ганул.

Нагадаємо, в Одесі таксист розповідав, що США бомбардують Україну, а Росія — молодець.Скандал трапився під час поїздки. Дівчина попросила вимкнути російськомовну музику.

Відповідне відео вона розмістила у соцмережах.

Зазначимо, за кількістю порушень мовного закону Одеська область потрапила в антиТОП. Протягом січня-лютого 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 455 звернень громадян про порушення мовного закону. З них понад 60 від мешканців Одеської області.