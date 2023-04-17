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Одесский таксист, оправдывающий Россию, ответит перед законом: новые детали

17 апреля 2023 14:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Одесский таксист, оправдывающий Россию, ответит перед законом: новые детали
Городской трафик по улицам Одессы. Фото:Новини. LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Одесский таксист, призвавший дружить с Россией, будет отвечать перед законом. Мужчине объявили подозрение ст. 436-2 УК "Оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины". Санкция статьи предусматривает исправительные работы сроком до двух лет или арест сроком до шести месяцев, или лишение свободы сроком до трех лет.

Об этом сообщил одесский активист Демьян Ганул.

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"Старый ватник, который рассказывал, что Россия не проигрывала войн и что мы должны быть с ней, а не с Европой, будет отвечать перед законом. Личность негодяя была установлена и передана в СБУ, а там его ждало подозрение в совершении уголовного преступления. Спасибо всем причастным, чистим Одессу вместе", — написал Демьян Ганул.

Напомним, в Одессе таксист рассказывал, что США бомбят Украину, а Россия — молодец. Скандал случился во время поездки. Девушка попросила выключить русскоязычную музыку.

Соответствующее видео она разместила в соцсетях.

Отметим, что по количеству нарушений языкового закона Одесская область попала в антиТОП. В течение января-февраля 2023 в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 455 обращений граждан о нарушении языкового закона. Из них более 60 жителей Одесской области.

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