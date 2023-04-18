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Новые подробности о таксисте из Одессы, который оправдывал зверства россиян

18 апреля 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Новые подробности о таксисте из Одессы, который оправдывал зверства россиян
Работа таксиста за рулем. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесский таксист, призвавший дружить с Россией, попросил прощения у военнослужащих. В настоящее время мужчина находится в отделении полиции.

Об этом в соцсетях сообщил общественный активист Демьян Ганул.

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"Вот и извинения от ватного таксиста, но перед законом все равно придется ответить", — отмечает активист.

https://t.me/odesalivetv/30548

После скандальной съемки водителя задержала полиция, поскольку пассажирка сфотографировала и передала номера пророссийски настроенного жителя Одессы.

"Я извиняюсь за то, что негативно высказывался об Украине и не верил в победу нашей страны над врагом. Я переосмыслил свою политическую позицию и в дальнейшем не буду поддерживать военную агрессию РФ", — констатирует таксист.

Отметим, что мужчина будет отвечать перед законом. Ему объявили подозрение ст. 436-2 УК "Оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины". Санкция статьи предусматривает исправительные работы сроком до двух лет или арест сроком до шести месяцев, или лишением свободы сроком до трех лет.

Напомним, в Одессе таксист рассказывал, что США бомбят Украину, а Россия — молодец. Скандал случился во время поездки. Девушка попросила выключить русскоязычную музыку. Соответствующее видео она разместила в соцсетях.

По количеству нарушений речевого закона Одесская область попала в антиТОП. В течение января-февраля 2023 в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 455 обращений граждан о нарушении языкового закона. Из них более 60 жителей Одесской области.

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