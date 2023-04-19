В одесской области будут судить любителя азартных игр

Злоумышленник украл деньги из терминала Фото: Национальная полиция Украины

В Измаиле 52-летний мужчина обокрал терминал самообслуживания. Вырученные деньги злоумышленник планировал потратить на азартные игры.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По сообщению правоохранителей, мужчина завладел восемью тысячами гривен из одного из терминалов.

"Муж устройством для монтирования автомобильных колес сломал монитор терминала и похитил из него деньги, которые ему были нужны для букмекерских ставок", — констатирует следователь следственного отдела Измаильского районного отдела полиции Алексей Ноговицын.

Отметим, что мужчину нашли спустя несколько дней. Злоумышленник уже был неоднократно судим за имущественные преступления. Он признал свою вину и вернул часть похищенных средств, которые не успел проиграть.

Какое наказание грозит

Пока ему сообщили о подозрении в тайном похищении чужого имущества (кража), совершенном повторно, в условиях военного положения, по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Это наказание предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Напомним, что вчера одесский таксист, призвавший дружить с Россией, попросил прощения у военнослужащих. В настоящее время мужчина находится в отделении полиции. Сразу после скандальной съемки водитель задержан, поскольку пассажирка сфотографировала и передала номера пророссийски настроенного жителя Одессы.