Одесские полицейские задержали подозреваемого в похищении предпринимателя: подробности

У злоумышленника изъяли оружие. Фото: ГУНП в Одесской области

Одесские полицейские задержали одного из подозреваемых в попытке похищения предпринимателя из поселка Затока, произошедшего в прошлом году. Мужчине сообщили о подозрении и заключили под стражу без права внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Попытка похищения

Преступный инцидент произошел в Одессе, когда злоумышленники подстерегли потерпевшего на улице, избили его и пытались затолкать в автомобиль. Но прохожие заметили незаконное действие и помешали похищению, в результате чего подельники оставили потерпевшего на месте и уехали оттуда.

Идентификация подозреваемых и задержание

В результате расследования преступления, совместно проведенного оперативниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины и Управления стратегических расследований в Одесской области и Киеве, было установлено, что к преступлению причастен 32-летний житель Одессы со связями в криминальной среде и двое его сообщников, которые находятся за пределами Украины.

Установив местонахождение фигуранта в Киеве, полицейские провели меры по его задержанию. 4 мая подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Удаление оружия

Во время обыска временного места жительства задержанного и его автомобиля были изъяты два пистолета с патронами к ним. Предметы направлены на экспертное исследование.

Фиксация вещественных доказательств. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет подозреваемого

Задержанному сообщили о подозрении в покушении на незаконное лишение свободы или похищение человека по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением потерпевшему физических страданий. Это правонарушение предусмотрено ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины и наказывается ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, полиция сообщала о задержании организатора похищения одессита и вымогании за него денег, произошедшего в июле прошлого года. По данным правоохранителей, злоумышленник, уже отбывавший наказание за другие преступления, поручил трем мужчинам встретить потерпевшего и требовать 1000 долларов США.