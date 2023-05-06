Одесские полицейские задержали подозреваемого в похищении предпринимателя: подробности
Одесские полицейские задержали одного из подозреваемых в попытке похищения предпринимателя из поселка Затока, произошедшего в прошлом году. Мужчине сообщили о подозрении и заключили под стражу без права внесения залога.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
Попытка похищения
Преступный инцидент произошел в Одессе, когда злоумышленники подстерегли потерпевшего на улице, избили его и пытались затолкать в автомобиль. Но прохожие заметили незаконное действие и помешали похищению, в результате чего подельники оставили потерпевшего на месте и уехали оттуда.
Идентификация подозреваемых и задержание
В результате расследования преступления, совместно проведенного оперативниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины и Управления стратегических расследований в Одесской области и Киеве, было установлено, что к преступлению причастен 32-летний житель Одессы со связями в криминальной среде и двое его сообщников, которые находятся за пределами Украины.
Установив местонахождение фигуранта в Киеве, полицейские провели меры по его задержанию. 4 мая подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Удаление оружия
Во время обыска временного места жительства задержанного и его автомобиля были изъяты два пистолета с патронами к ним. Предметы направлены на экспертное исследование.
Какое наказание ждет подозреваемого
Задержанному сообщили о подозрении в покушении на незаконное лишение свободы или похищение человека по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением потерпевшему физических страданий. Это правонарушение предусмотрено ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины и наказывается ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Напомним, полиция сообщала о задержании организатора похищения одессита и вымогании за него денег, произошедшего в июле прошлого года. По данным правоохранителей, злоумышленник, уже отбывавший наказание за другие преступления, поручил трем мужчинам встретить потерпевшего и требовать 1000 долларов США.