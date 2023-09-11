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Одеські сили ППО знищили дрон РФ вартістю у шість мільйонів доларів

11 вересня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські сили ППО знищили дрон РФ вартістю у шість мільйонів доларів
Дрон "Форпост". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У районі острова Зміїний протиповітряною обороною був збитий ворожий дрон "Форпост". Цей БпЛА не лише виконує розвідку, але й має можливість лазерного підсвічування цілей для точних ударів.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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На борту "Форпосту" розміщено одну електрооптичну і одну інфрачервону камеру, що дозволяє йому працювати цілодобово. Цей дрон може перебувати в повітрі до 18 годин та пройти відстань до 250 км, а в покращеній версії - до 350 км. 

Після модернізації цього типу безпілотників, було введено оновлений канал зв'язку, а також були розроблені підвісні контейнери з додатковими системами, включаючи радар для виявлення цілей на землі, комплекс радіотехнічної розвідки та систему ретрансляції сигналу.

""Форпост" — багатофункціональний дрон, вартість якого близько 6 млн доларів. І все це "багатство" завдяки влучної роботи нашої ППО пішло на дно Чорного моря", — йдеться в повідомленні. 

Допис Сил оборони півдня України. Фото: скриншот
Допис Сил оборони півдня України. Фото: скриншот

Зазначимо, в ніч на 11 вересня 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Силами Протиповітряної оборони було ліквідовано 13 ворожих цілей.

Раніше ми повідомляли, уночі 10 вересня російські окупанти масовано атакували Україну ударними дронами. Силами протиповітряної оборони було знищено 26 повітряних цілей.

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