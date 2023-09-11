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Одесские силы ПВО уничтожили дрон РФ стоимостью в шесть миллионов долларов

11 сентября 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские силы ПВО уничтожили дрон РФ стоимостью в шесть миллионов долларов
Дрон "Форпост". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В районе острова Змеиный противовоздушной обороной был сбит вражеский дрон "Форпост". Этот БпЛА не только выполняет разведку, но имеет возможность лазерной подсветки целей для точных ударов.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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На борту "Форпоста" размещена одна электрооптическая и одна инфракрасная камера, позволяющая ему работать круглосуточно. Этот дрон может находиться в воздухе до 18 часов и пройти расстояние до 250 км, а в улучшенной версии — до 350 км.

После модернизации этого типа беспилотников был введен обновленный канал связи, а также разработаны подвесные контейнеры с дополнительными системами, включая радар для обнаружения целей на земле, комплекс радиотехнической разведки и систему ретрансляции сигнала.

""Форпост" — многофункциональный дрон, стоимость которого около 6 млн долларов, и все это "богатство" благодаря точной работе нашей ПВО пошло ко дну Черного моря", — говорится в сообщении.

Сообщение Сил обороны юга Украины. Фото: скриншот
Сообщение Сил обороны юга Украины. Фото: скриншот

Отметим, в ночь на 11 сентября 2023 г. противник атаковал Украину ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Силами противовоздушной обороны было ликвидировано 13 враждебных целей.

Ранее мы сообщали, что ночью 10 сентября российские оккупанты массированно атаковали Украину ударными дронами. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 26 воздушных целей.

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