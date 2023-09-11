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Сили протиповітряної оборони знищили БпЛА біля Зміїного

11 вересня 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Сили протиповітряної оборони знищили БпЛА біля Зміїного
Острів Зміїний. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ворог продовжує розвідувальну діяльність в акваторії Чорного моря. Силами оборони півдня було знищено ворожий БпЛА в районі острова Зміїний. 

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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"Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою. Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено. В напрямок острова Зміїний скерував безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня "Форпост". Силами протиповітряної оборони БпЛА знищено над морем", — йдеться в повідомленні. 

Допис Сил оборони півдня України. Фото: скриншот
Допис Сил оборони півдня України. Фото: скриншот

Більше про ситуацію навколо острова Зміїний

Нагадаємо, обстріли острова Зміїний або ж території навколо нього створюють тиск на цивільне судноплавство. РФ це робить свідомо, аби завадити експорту українського зерна. 

Тим часом в українській розвідці зазначили, що військової доцільності атаки по острову Зміїний немає. Це більше схоже на агонію від неспроможності протистояти на фронті.

Зазначимо, додому після довгих 15 місяців полону повернулись двоє прикордонників зі Зміїного. Героїв радісно зустріли в рідному місті Кілії, що на Одещини.

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