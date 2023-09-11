Силы противовоздушной обороны уничтожили БпЛА у Змеиного

Остров Змеиный. Фото: google

Враг продолжает разведывательную деятельность в акватории Черного моря. Силами обороны юга был уничтожен вражеский БпЛА в районе острова Змеиный.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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"Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной. Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не выявлено. В направлении острова Змеиный направил беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня "Форпост". Силами противовоздушной обороны БПЛА уничтожены над морем", — говорится в сообщении.

Сообщение Сил обороны юга Украины. Фото: скриншот

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Напомним, обстрелы острова Змеиный или территории вокруг него оказывают давление на гражданское судоходство. РФ это делает осознанно, чтобы помешать экспорту украинского зерна.

Между тем, в украинской разведке отметили, что военной целесообразности атаки по острову Змеиный нет. Это больше похоже на агонию от неспособности противостоять на фронте.

Отметим, домой после долгих 15 месяцев плена вернулись двое пограничников из Змеиного. Героев радостно встретили в родном городе Килии Одесской области.