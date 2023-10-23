Одеські працедавці можуть отримати компенсацію за працівника з інвалідністю
В Одесі працедавці можуть отримати компенсацію за працевлаштування осіб з інвалідністю. Йдеться про людей, які мають саме І та ІІ групи.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, відповідне рішення ухвалив Кабмін від 22.08.2023 №893.
Яку компенсацію можна отримати
- за осіб з інвалідністю І групи: до 100,5 тис. грн (15 мінімальних зарплат);
- за осіб з інвалідністю ІІ групи: до 67,0 тис. грн (10 мінімальних зарплат).
За детальною інформацією роботодавці можуть звертатися до Одеського обласного центру зайнятості (найближчого центру зайнятості) за телефонами гарячої лінії:
- +38(066)826 09 65;
- +38(095)045 02 83;
- +38(097)037 00 96 — мікрогрант або контакт-центру Державної служби зайнятості: 0800 600 288.
Нагадаємо, Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради повідомляє про наявність технічних засобів реабілітації для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Наразі у наявності є: милиці, ходунки та колісні крісла. Ці засоби дозволяють покращити людям їхнє щоденне життя.
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