Людина з інвалідністю влаштовується на роботу. Фото ілюстративне: pixabay

В Одесі працедавці можуть отримати компенсацію за працевлаштування осіб з інвалідністю. Йдеться про людей, які мають саме І та ІІ групи.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його словами, відповідне рішення ухвалив Кабмін від 22.08.2023 №893.

Яку компенсацію можна отримати

за осіб з інвалідністю І групи: до 100,5 тис. грн (15 мінімальних зарплат);

за осіб з інвалідністю ІІ групи: до 67,0 тис. грн (10 мінімальних зарплат).

За детальною інформацією роботодавці можуть звертатися до Одеського обласного центру зайнятості (найближчого центру зайнятості) за телефонами гарячої лінії:

+38(066)826 09 65;

+38(095)045 02 83;

+38(097)037 00 96 — мікрогрант або контакт-центру Державної служби зайнятості: 0800 600 288.

Нагадаємо, Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради повідомляє про наявність технічних засобів реабілітації для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Наразі у наявності є: милиці, ходунки та колісні крісла. Ці засоби дозволяють покращити людям їхнє щоденне життя.