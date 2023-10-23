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Одесские работодатели могут получить компенсацию за работника с инвалидностью

23 октября 2023 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе работодатели могут получить компенсацию за трудоустройство лиц с инвалидностью
Человек с инвалидностью устраивается на работу. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе работодатели могут получить компенсацию за трудоустройство лиц с инвалидностью. Речь идет о людях, имеющих именно I и II группы.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, соответствующее решение принял Кабмин от 22.08.2023 г. №893.

Какую компенсацию можно получить

  • за лиц с инвалидностью I группы: до 100,5 тыс. грн. (15 минимальных зарплат);
  • за лиц с инвалидностью ІІ группы: до 67,0 тыс. грн (10 минимальных зарплат).

За подробной информацией работодатели могут обращаться в Одесский областной центр занятости (ближайший центр занятости) по телефонам горячей линии:

  • +38(066)826 09 65;
  • +38(095)045 02 83;
  • +38(097)037 00 96 — микрогрант или контакт-центр Государственной службы занятости: 0800 600 288.

Напомним, Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета сообщает о наличии технических средств реабилитации для пожилых людей и лиц с инвалидностью. Сейчас есть: костыли, ходунки и колесные кресла. Эти средства позволяют улучшить людям их повседневную жизнь.

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