Одеські оператори дронів нищать супротивника - відео

Оператор дрону. Фото ілюстративне: Держприкордонслужба України

Одеські оператори дронів Держприкордонслужби України знову завдали ворогу нищівного удару на півдні країни. Цього разу ціллю була жива сила військ РФ.

Відео з кадрами знищення опублікувало Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці бою

На півдні України прикордонники за допомогою влучного удару FPV-дрона ліквідували ворожих солдат. На відео можна побачити, як військові РФ переховуються у лісосмузі, проте оператор БпЛа майстерно їх відслідковує, після чого успішно атакує.

"Бійці Одеського прикордонного загону нейтралізували росіян, які ступили на нашу землю. За порушення правил перебування в Україні їм виписали квиток в один кінець", — йдеться у повідомленні прикордонників.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про заяви Зеленського щодо кінця війни. А також про обстріл полігону на Дніпропетровщині.