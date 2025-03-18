Одеські оператори дронів нищать супротивника - відео

Одеські прикордонники нищать ворога на півдні — відео
Одеські оператори дронів Держприкордонслужби України знову завдали ворогу нищівного удару на півдні країни. Цього разу ціллю була жива сила військ РФ.
Відео з кадрами знищення опублікувало Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Подробиці бою
На півдні України прикордонники за допомогою влучного удару FPV-дрона ліквідували ворожих солдат. На відео можна побачити, як військові РФ переховуються у лісосмузі, проте оператор БпЛа майстерно їх відслідковує, після чого успішно атакує.
"Бійці Одеського прикордонного загону нейтралізували росіян, які ступили на нашу землю. За порушення правил перебування в Україні їм виписали квиток в один кінець", — йдеться у повідомленні прикордонників.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про заяви Зеленського щодо кінця війни. А також про обстріл полігону на Дніпропетровщині.
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