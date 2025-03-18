Одесские операторы дронов уничтожают противника - видео

Оператор дрона. Фото иллюстративное: Госпогранслужба Украины

Одесские операторы дронов Госпогранслужбы Украины снова нанесли врагу сокрушительный удар на юге страны. На этот раз целью была живая сила войск РФ.

Видео с кадрами уничтожения опубликовало Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности боя

На юге Украины пограничники с помощью точного удара FPV-дрона ликвидировали вражеских солдат. На видео можно увидеть, как военные РФ скрываются в лесополосе, однако оператор БпЛа мастерски их отслеживает, после чего успешно атакует.

"Бойцы Одесского пограничного отряда нейтрализовали россиян, которые ступили на нашу землю. За нарушение правил пребывания в Украине им выписали билет в один конец", — говорится в сообщении пограничников.

Напомним, недавно мы писали о заявлениях Зеленского о конце войны. А также об обстреле полигона на Днепропетровщине.