Одеські ППО показали, як збивають дрони

Уламки збитого безпілотника. Фото: Південне регіональне управління держприкордонслужби України.

Одеські прикордонники вкотре довели свою майстерність під час нічної атаки ворога. Мобільним вогневим групам вдалося зняти два БпЛа противника.

Відео зі знищенням дронів показало Південне регіональне управління держприкордонслужби України.

Читайте також:

Подробиці бою

Під час вечірньої атаки бійці Одеського прикордонного загону щільним вогнем з кулеметів "зняли" з неба два ворожих дрони-камікадзе. Безпілотники впали на узбережжя, так і не діставшись до цілей у нашому місті.

"Державна прикордонна служба України є невіддільною складовою Сил оборони, ефективно протидіючи агресору та захищаючи небо над Україною", — йдеться у повідомленні прикордонників.

Знищені БпЛа. Фото: Південне регіональне управління держприкордонслужби України.

Додамо, У ніч на 11 березня протиповітряною обороною півдня України збито 25 ворожих ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів, з яких 23 на Одещині. Загалом наш регіон атакували понад 30 дронів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки нічної атаки на Одесу. А також про акцію на підтримку полонених у Києві.