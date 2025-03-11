Одесские ПВО показали, как сбивают дроны

Обломки сбитого беспилотника. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Одесские пограничники в очередной раз доказали свое мастерство во время ночной атаки врага. Мобильным огневым группам удалось снять два БпЛа противника.

Видео с уничтожением дронов показало Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности боя

Во время вечерней атаки бойцы Одесского пограничного отряда плотным огнем из пулеметов "сняли" с неба два вражеских дрона-камикадзе. Беспилотники упали на побережье, так и не добравшись до целей в нашем городе.

"Государственная пограничная служба Украины является неотъемлемой составляющей Сил обороны, эффективно противодействуя агрессору и защищая небо над Украиной", — говорится в сообщении пограничников.

Уничтоженные БпЛа. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Добавим, в ночь на 11 марта противовоздушной обороной юга Украины сбито 25 вражеских ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов, из которых 23 в Одесской области. В целом наш регион атаковали более 30 дронов.

Напомним, недавно мы писали о последствиях ночной атаки на Одессу. А также об акции в поддержку пленных в Киеве.