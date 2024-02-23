Одеські прикордонники показали, як знищили ворожий "шахед"

Робота по ворожих дронах. Фото: ДПСУ

Сьогодні вночі росіяни випустили по Одесі дев'ять дронів-камікадзе. Бійці вогневої мобільної групи моряків-прикордонників показали на відео, як знищили ворожий БпЛА.

Про це повідомили у прессцентрі Держприкордонслужби України.

"Трьох секунд вистачило навіднику для влучного ураження цілі" — йдеться у повідомленні.

Влучна робота одеських прикордонників

У складних умовах нічної видимості мобільним вогневим групам прикордонників Одеського загону вдалося збити в небі один ворожий безпілотник типу"Shahed-131/136". Дрон був ліквідований менше ніж за три секунди.

Дронова атака по Одесі 22 лютого

Під час нічної атаки на Одесу підрозділами протиповітряної оборони було збито дев'ять дронів-камікадзе.

"Один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала", — зазначили в Силах оборони.

Нагадаємо, у ніч проти 23 лютого ворог вчергове атакував Одесу дронами-камікадзе. Уламками збитого дрону було пошкоджено підприємство у Пересипському районі міста.

Також ми писали, що в Одесі завершилася пошуково-рятувальна операція на місці ворожої атаки, яка сталася ввечері 22 лютого. Близько шостої ранку кількість загиблих збільшилась до трьох людей.