Одесские пограничники показали, как уничтожили вражеский "шахед"

Работа по вражеским дронам. Фото: ГНСУ

Сегодня ночью россияне выпустили по Одессе девять дронов-камикадзе. Бойцы огневой мобильной группы моряков-пограничников показали на видео, как уничтожили вражеский БПЛА.

Об этом сообщили в прессцентре Госпогранслужбы Украины.

"Трех секунд хватило наводчику для точного поражения цели", — говорится в сообщении.

Точная работа одесских пограничников

В сложных условиях ночной видимости мобильным огневым группам пограничников Одесского отряда удалось сбить в небе один вражеский беспилотник типа Shahed-131/136. Дрон был ликвидирован менее чем за три секунды.

Дроновая атака по Одессе 22 февраля

Во время ночной атаки на Одессу подразделениями противовоздушной обороны были сбиты девять дронов-камикадзе.

"Один из пораженных над морем дронов, упавший на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвал разрушение и пожар. Из поврежденного здания удалось освободить охранницу, она не пострадала ", — отметили в Силах обороны.

Напомним, в ночь на 23 февраля враг в очередной раз атаковал Одессу дронами-камикадзе. Обломками сбитого дрона было повреждено предприятие в Пересыпском районе города.

Также мы писали, что в Одессе завершилась поисково-спасательная операция на месте вражеской атаки, которая произошла вечером 22 февраля. Около шести утра количество погибших увеличилось до трех человек.