Одесские пограничники показали, как уничтожили вражеский "шахед"
Сегодня ночью россияне выпустили по Одессе девять дронов-камикадзе. Бойцы огневой мобильной группы моряков-пограничников показали на видео, как уничтожили вражеский БПЛА.
Об этом сообщили в прессцентре Госпогранслужбы Украины.
"Трех секунд хватило наводчику для точного поражения цели", — говорится в сообщении.
Точная работа одесских пограничников
В сложных условиях ночной видимости мобильным огневым группам пограничников Одесского отряда удалось сбить в небе один вражеский беспилотник типа Shahed-131/136. Дрон был ликвидирован менее чем за три секунды.
Дроновая атака по Одессе 22 февраля
Во время ночной атаки на Одессу подразделениями противовоздушной обороны были сбиты девять дронов-камикадзе.
"Один из пораженных над морем дронов, упавший на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвал разрушение и пожар. Из поврежденного здания удалось освободить охранницу, она не пострадала ", — отметили в Силах обороны.
Напомним, в ночь на 23 февраля враг в очередной раз атаковал Одессу дронами-камикадзе. Обломками сбитого дрона было повреждено предприятие в Пересыпском районе города.
Также мы писали, что в Одессе завершилась поисково-спасательная операция на месте вражеской атаки, которая произошла вечером 22 февраля. Около шести утра количество погибших увеличилось до трех человек.
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