Одеські прикордонники показали, як знищували вночі ворожі дрони

Робота по ворожих дронах. Фото: ДПСУ

Сьогодні вночі росіяни випустили по півдню України рекордну понад 10 дронів-камікадзе більшість з яких вдалося ліквідувати. Прикордонники Одеського загону показали момент знищення чергової партії "шахедів", які атакували регіон.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

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Протягом ночі прикордонникам вдалося ліквідувати три ворожі БпЛА. Також два шахеди збили військовослужбовці Одеського загону морської охорони.

"Попри нічну темряву, бійцям Одеського прикордонного загону вдалось акустично та візуально виявити один з дронів-камікадзе й влучним вогнем його знищити", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 8 лютого росіяни атакували Одесу ударними дронами-камікадзе. Росіяни намагалися влучити у прибережну інфраструктуру, однак уламки дронів впали у житловому кварталі, де було пошкоджено недобудову та заклад освіти.

Також ми писали, що ввечері 7 лютого в Україні було оголошено повітряну тривогу. В цей час була загроза іранських "шахедів" для південних регіонів.