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Одесские пограничники показали, как уничтожали ночью вражеские дроны

8 февраля 2024 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские пограничники показали, как уничтожали ночью вражеские дроны
Работа по вражеским дронам. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня ночью россияне выпустили по югу Украины рекордное более 10 дронов-камикадзе большинство из которых удалось ликвидировать. Пограничники Одесского отряда показали момент уничтожения очередной партии "шахедов", атаковавших регион.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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В течение ночи пограничникам удалось ликвидировать три вражеских БпЛА. Также два шахеда сбили военнослужащие Одесского отряда морской охраны.

"Несмотря на ночную тьму, бойцам Одесского пограничного отряда удалось акустически и визуально обнаружить один из дронов-камикадзе и точным огнем его уничтожить", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 8 февраля россияне атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе. Россияне пытались попасть в прибрежную инфраструктуру, однако обломки дронов упали в жилом квартале, где были повреждены недострой и учебное заведение.

Также мы писали, что вечером 7 февраля в Украине была объявлена воздушная тревога. В это время была опасность иранских "шахедов" для южных регионов.

Одесса
война
пограничники
Одесская область
Новости Одессы
дрон Шахид-136
дроны

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