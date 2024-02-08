Одесские пограничники показали, как уничтожали ночью вражеские дроны

Работа по вражеским дронам. Фото: ГНСУ

Сегодня ночью россияне выпустили по югу Украины рекордное более 10 дронов-камикадзе большинство из которых удалось ликвидировать. Пограничники Одесского отряда показали момент уничтожения очередной партии "шахедов", атаковавших регион.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Читайте также:

Пограничники "охотились" вражеские дроны

В течение ночи пограничникам удалось ликвидировать три вражеских БпЛА. Также два шахеда сбили военнослужащие Одесского отряда морской охраны.

"Несмотря на ночную тьму, бойцам Одесского пограничного отряда удалось акустически и визуально обнаружить один из дронов-камикадзе и точным огнем его уничтожить", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 8 февраля россияне атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе. Россияне пытались попасть в прибрежную инфраструктуру, однако обломки дронов упали в жилом квартале, где были повреждены недострой и учебное заведение.

Также мы писали, что вечером 7 февраля в Украине была объявлена воздушная тревога. В это время была опасность иранских "шахедов" для южных регионов.