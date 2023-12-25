Одеські прикордонники привітали українців колядою

Військова співає коляду. Фото: скриншот

Військові привітали всіх українців з Різдвом Христовим. З нагоди свята одеська бійчиня заспівала коляду прямо з окопу.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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"Вітаю всіх зі світлим святом — Різдвом Христовим. Нехай воно принесе те, про що мріє кожен українець: мир, перемогу, повернення додому всіх наших захисників. Слава Україні", — наголосила військова.

Як військові відзначають Різдво на фронті

Нагадаємо, українські військові відзначають Різдво на фронті: ялинка у них з дронів, а кутю цьогоріч їдять зі своєю новою родиною. Однак росіяни не дають перепочити.

Також ми писали, що на Святвечір українські прикордонники в центрі столиці виконали загальновідомий "Щедрик" напередодні Різдва. Співали українські герої на Софійській площі поблизу головної ялинки країни.

Додамо, цього року деякі одесити вперше офіційно святкуватимуть Різдво за новоюліанським календарем. Надвечір’я перед святом, що випадає на 24 грудня, обрамлене багатьма традиціями та звичаями, що віддзеркалюють дух національної культури та християнських вірувань.